Meteo, le previsioni di mercoledì 20 maggio

Al Nord torna il bel tempo, con la pressione in aumento che porta cieli sereni e temperature in rialzo. Piogge anche intense e temporali sono previsti invece per il Centro-Sud, tranne che per la Toscana e alcuni settori della Sardegna

Sarà una giornata di piogge intense e temporali sul Centro e Sud Italia quella di mercoledì 20 maggio, mentre al Nord, dopo giorni di instabilità, torna un tempo maggiormente stabile, caldo e asciutto grazie alla pressione in aumento. Al Nord si attende infatti un rialzo delle temperature, quasi estive, mentre nelle regioni centro-meridionali le temperature saranno in decisa diminuzione. Per ritrovare il bel tempo su tutta la penisola si dovrà attendere la seconda parte della settimana, quando l’alta pressione delle Azzorre si espanderà gradualmente su tutto il Paese. (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Quella di mercoledì 20 maggio sarà una giornata di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni settentrionali. Da segnalare solo al mattino ancora piogge sulle coste venete e in Emilia-Romagna, ma anche lì nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare. Il clima sarà piuttosto caldo, con le temperature massime oltre i 25-26 gradi su gran parte delle principali città del Nord. A Milano è atteso sole con temperature tra i 15 e i 26 gradi, idem a Torino dove le massime saranno ancora superiori (27 gradi).

Le previsioni al Centro

Al Centro il passaggio di un vortice ciclonico sarà invece responsabile di una fase di maltempo su gran parte delle regioni - eccetto la Toscana - dove sono attesi piogge, temporali e locali grandinate. Tempo a tratti soleggiato sulla Sardegna. I termometri si abbassano ovunque, con valori massimi sotto i 23 gradi, tranne in Toscana dove si arriverà anche ai 27 gradi. A Roma sono previsti temporali nel pomeriggio, con temperature tra 13 e 25 gradi, mentre a Firenze è prevista pioggia solo nelle prime ore del giorno, con temperature tra 16 e 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Nelle regioni meridionali i venti settentrionali, freschi, richiamati dal transito di un vortice, generano temporali e locali grandinate su molte aree, soprattutto sugli Appennini e in Campania. In Sicilia sono previsti piovaschi e schiarite. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con i valori massimi sotto i 23 gradi in tutte le regioni. Anche a Napoli previsti temporali, con temperature tra 15 e 18 gradi, mentre a Palermo nuvole e qualche lieve rovescio, con temperature tra 17 e 21 gradi.