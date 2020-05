Milano, Sala: andato sopra le righe con rimprovero a folla su Navigli

"Io in quel video su Facebook sono andato un po' sopra le righe". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la registrazione di "Accordi e Disaccordi", il talk politico sul Nove, ha commentato il video in cui si dichiarava "incazzato" nei confronti di quei milanesi che si erano riversati nei Navigli. "Ho voluto dare un segno immediato perché oggettivamente, andando in giro, vedevo tanti senza mascherina - ha detto il primo cittadino di Milano – Il tema non è quanta gente c'è, il tema è di usare la mascherina e di stare a distanza". "Quindi ho fatto un intervento, anche un po' eccessivo, perché subito nei primi giorni volevo dare segno della mia attenzione", ha concluso Sala.

Più in generale, alla domanda se si sia sentito sentito all'altezza della gravità della situazione, il sindaco Sala spiega: "Se ho pensato di non farcela? Onestamente no, perché sono stato abituato nella mia carriera a gestire tanta complessità, non mi spaventa e mi sono sempre sentito all'altezza". "Per esperienza, conoscenza della città e anche per il feeling con la cittadinanza, penso di essere la persona più

giusta in questo momento per tirare fuori Milano da questa crisi", ha proseguito Sala. "Come mi sono trovato con Conte e il governo? Il premier ha fatto il suo, ma non tutti i ministri sono in grado di gestire questa complessita'" ha detto ancora Sala. "Rispetto al governo, la vera fase difficile arriva adesso - ha detto il primo cittadino di Milano - La prova della verità di questo governo sarà ad ottobre, perché l'autunno è il momento difficile per il nostro Paese".