Incendio Marghera, fumo visibile da chilometri di distanza. VIDEO

Le fiamme sono divampate alla 3V Sigma, nella zona di Malcontenta. Due feriti trasportati al centro ustioni di Verona e al reparto Grandi ustionati di Padova. Il Comune di Venezia: “State a casa e chiudete le finestre”. Scattato il piano per la possibile dispersione di sostanze chimiche

Una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza si è sollevata stamattina dopo che è scoppiato un incendio nell’azienda di prodotti chimici 3V Sigma di Marghera, nella zona di Malcontenta ( FOTO - VIDEO ). I vigili del Fuoco hanno riferito che ci sono due feriti. L’amministrazione di Venezia ha invitato "i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi a restare in casa e chiudere le finestre" ed è scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche.

I feriti

approfondimento

Venezia, incendio a Marghera: altissima colonna di fumo nero. FOTO

Dei due feriti, riferisce il Corriere del Veneto, uno è stato portato al centro ustioni di Verona, mentre l’altro, soccorso sul posto, è stato prima accompagnato in ospedale a Dolo in auto e poi trasferito al reparto Grandi ustionati di Padova. Al lavoro sul posto otto squadre con Nucleo Nbcr e rinforzi da Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo. L'amministrazione comunale ha precisato su Twitter che il vento soffia in direzione del centro storico.