Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 14 maggio

I decessi totali registrati ad oggi sono 31.368. I guariti sono 2.747 nelle ultime 24 ore per un totale di 115.288. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono in totale 2.807.504

Sempre meno ricoverati in terapia intensiva

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.747, per un totale di 115.288. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 855, 38 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 59. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 11.453, con un decremento di 719 rispetto alle ultime 24 ore. Sono invece 64.132 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 2.807.504 in totale, 71.876 in più rispetto a ieri. Sono invece 1.820.083 le persone sottoposte al test, 41.455 in più di ieri, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.