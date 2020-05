Fase 2 Coronavirus, sì della Camera a ripresa delle messe

Il decreto inserisce la sospensione delle "cerimonie civili e religiose tra le attività che il governo può decidere per contrastare il Coronavirus", ma l’emendamento aggiunge la previsione che il governo debba procedere anche "all'adozione di protocolli sanitari, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza".

Lega e Fdi volevano ripresa immediata



Durante il dibattito la Lega, con Alessandro Pagano, e Fdi hanno criticato questa soluzione perché non prevedeva una data certa per la ripresa delle messe e avevano proposto propri emendamenti per far riprendere subito le funzioni. Poi Lega e Fdi, sul testo riformulato, si sono astenuti, mentre tutti gli altri gruppi hanno votato a favore.