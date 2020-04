"Per un momento, il suono di un violino ha sostituito le sirene delle ambulanze. Per far sapere a tutti che noi ci siamo. Per far sapere a tutti che Cremona continua a lottare. Audizione a Cremona, dal luogo simbolo della lotta al Covid-19, un tributo per tutti coloro che stanno lottando, per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, per tutti coloro che hanno vinto". Con questo post pubblicato sulla pagina Facebook di ProCremona è stato condiviso il video emozionante della violinistra Lena Yokoyama che suona musiche di Bach dal tetto dell'Ospedale Maggiore della città, impegnata come tante nella lotta al Coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - #IORESTOACASA). L'artista del Museo del Violino, ospitato nella città di Stradivari, ha dedicato l'esibizione al personale sanitario della struttura, rilanciando la raccolta fondi di “Uniti per la provincia di Cremona”, associazione che ha vuole sostenere economicamente gli ospedali di Casalmaggiore, Cremona e Crema. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi oggi LIVE LIVE