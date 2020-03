Coronavirus: in Veneto superati gli 8.300 casi, più di 390 i decessi

Sono 8.358 i casi registrati di coronavirus in Veneto, 392 i decessi. A dare i numeri dell’emergenza, in una delle zone d’Italia più colpite, è il bollettino della Regione di domenica 29 marzo. Rispetto a sabato, i positivi sono 258 in più e i morti 14 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA - FOTO SIMBOLO).

La maggior parte dei nuovi casi a Verona

In Veneto, sempre secondo il bollettino della Regione, ci sono 20.064 persone in isolamento domiciliare, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355 (sei in più del giorno prima). Per quanto riguarda i nuovi casi, la maggior parte si sono registrati a Verona: 86. Poi c’è Padova con 58, Treviso con 39, Venezia e Vicenza con 36.

Arrivate 240mila mascherine

Intanto, nella regione sono arrivate 240mila mascherine da devolvere al personale sanitario. I 140 colli sono arrivati da Fiumicino a Venezia a bordo di un velivolo della guardia di finanza, Per il trasferimento del materiale sanitario, organizzato in via d'urgenza su richiesta della Protezione civile, è stato utilizzato uno dei nuovissimi Atr72 del gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di mare. “Il servizio aereo della guardia di finanza vicino a chi ha più bisogno", ha sottolineato in una nota la Gdf.