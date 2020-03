Nei giorni dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE), mentre tutto il mondo è alle prese con la sfida al Covid-19 e migliaia di bambini sono a casa per via delle scuole chiuse, arriva proprio per loro un e-book scaricabile gratuitamente che racconta, attraverso la metafora del calcio, come affrontare e battere questo “mostro”. Il libro si chiama “La nostra partita” (42 pagine, età consigliata dai 5 anni) e a scriverlo è stato il nostro collega di Sky Sport Marco Cattaneo (di cui nei giorni scorsi abbiamo pubblicato alcuni videoracconti), in collaborazione con l’agenzia letteraria Book on a Tree.

Nel libro anche giochi e attività: come scaricarlo

Nel volume, scaricabile da oggi su Google, Apple, Kobo e Amazon, non solo storie ma anche tanti giochi e attività per divertirsi restando a casa. E giocare quella partita che, con le parole dell’autore, non avremmo mai voluto giocare e non sappiamo quanto durerà. “L’avversario è forte e aggressivo, e per batterlo servono sacrifici, determinazione e coraggio. Ma dare un calcio al virus è possibile, basta combattere uniti e seguire le regole, proprio come una grande squadra. Finché non torneremo ad abbracciarci”.