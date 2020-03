“Il ministro Spadafora non dice la verità”

Ecco la risposta di Sky alle parole del ministro Spadafora che ha accusato la nostra Azienda di non avere consentito di aprire a tutti, in chiaro, la visione delle partite, tra le quali Juve-Inter, in questo momento particolarmente difficile per il Paese. Ci spiace constatare - questa la posizione ufficiale di Sky - che le ulteriori dichiarazioni del Ministro dello Sport, rilasciate senza alcun contraddittorio alla Rai, continuano a non corrispondere alla verità dei fatti. Infatti contrariamente a quanto detto dal ministro la nostra azienda dichiara che da molti giorni aveva dato la piena apertura alla visione delle partite sui nostri canali Tv8 e Cielo che sono disponibili gratuitamente sul digitale terrestre per tutti i cittadini e non solo per gli abbonati Sky.



Purtroppo le legge attuale impone alla Lega Calcio di non poter far trasmettere le partite in chiaro. Il Ministro aveva però tutte le possibilità di superare questo ostacolo e avrebbe potuto modificare le regole e le leggi ma non lo ha fatto. Questo è compito dell'esecutivo e del legislatore, non delle emittenti televisive. Sky investe da molti anni miliardi di euro con la gioia e la passione di valorizzare il calcio e anche in queste ore molto difficili, tutti i nostri dipendenti e i nostri giornalisti sono a lavoro giorno e notte per offrire il miglior servizio possibile all'intero Paese.



L'interesse economico di Sky è da sempre finalizzato alla crescita dell'azienda, alla tutela del lavoro dei propri dipendenti e dunque a beneficio di tutto il Paese. Non conosciamo le reali ragioni e i motivi che sono dietro la posizione demagogica del Ministro e di sicuro riteniamo che non sia più tempo di inutili polemiche ma di affrontare insieme con senso di responsabilità e competenza questo momento critico per tutti gli italiani con l'obiettivo prioritario di tutelare la loro salute compresa quella dei calciatori e di tutti gli operatori dello sport.