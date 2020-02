Il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ricevuto un’altra richiesta di processo, dopo quelle relative ai casi Gregoretti e Diciotti, per aver negato per venti giorni lo sbarco dei migranti soccorsi della nave della Ong spagnola Open Arms nell'agosto 2019, quando lui era titolare del Viminale. Lo ha fatto sapere lo stesso Salvini con un tweet: “Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai”, ha scritto il leader del Carroccio sul social network (LO SPECIALE MIGRANTI).

Il caso Open Arms

A novembre 2019 Repubblica aveva scritto che Salvini era stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento con l’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per aver impedito alla Open Arms, nave dell'omonima Ong, ferma per quasi venti giorni al largo di Lampedusa, di far scendere gli oltre 140 migranti che aveva soccorso in due diverse operazioni.

Le vicende Gregoretti e Diciotti

Il 20 gennaio scorso la giunta per le immunità del Senato ha votato "sì" all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della Gregoretti (LE TAPPE), la nave della Guardia costiera tenuta ferma per diversi giorni nel porto di Augusta tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2019, senza l'autorizzazione a sbarcare gli oltre 130 migranti presi a bordo. A marzo 2019 il Senato aveva invece negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona aggravato nell'analogo caso della nave Diciotti.

⚠️ NUOVA RICHIESTA DI PROCESSO!

Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una ONG spagnola.

Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai!!! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 1, 2020

Data ultima modifica 01 febbraio 2020 ore 15:13