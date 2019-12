Sport e Salute (la società che ha sostituito Coni Servizi) ha distribuito i 280 milioni di risorse pubbliche al mondo dello sport per il 2020. Circa 25 milioni andranno al “sociale”. L’assegnazione agli organismi sportivi dei contributi pubblici per il prossimo anno è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione. “Per la prima volta – si legge in una nota – trova spazio la funzione sociale dello sport”.

7 milioni per la scuola

Sport e Salute è la nuova Spa a cui la Riforma dello sport ha assegnato i compiti della ex Coni Servizi. Sui 280 milioni complessivi, sono stati assegnati “7 milioni ai progetti scolastici (come ‘Sport di Classe’ e ‘Scuole aperte allo sport’, destinati all’educazione motoria nella scuola primaria e secondaria) e circa 18 milioni per le iniziative rientranti in ‘Sport di tutti’, il programma mirato a diffondere lo sport e gli stili di vita sani in tutte le fasce della popolazione italiana”.

Alle federazioni sportive 250 milioni

Le federazioni sportive nazionali, invece, riceveranno per l’anno sportivo 2020 249,8 milioni. La cifra – spiega il comunicato – “è basata esclusivamente su criteri oggettivi e misurabili, con un'applicazione integrale del Modello Algoritmico elaborato dalle Federazioni e l'eliminazione di ogni elemento di discrezionalità". Per quanto riguarda il metodo, “l'ulteriore novità è rappresentata dall'inclusione nel calcolo del modello algoritmico di tutti i contributi che venivano a vario titolo riconosciuti alle Federazioni sportive”. “Tale scelta – spiega Sport e Salute – risponde a un più stringente criterio di efficienza complessiva del sistema perché non è a ‘copertura costi’ ma ‘a premio’ dei risultati sportivi, ottenuti in rapporto alle risorse totali impiegate e ai relativi costi e riconosce alle Federazioni la completa autonomia gestionale e la conseguente piena assunzione di responsabilità". Anche in considerazione dell'anno olimpico, poi, si è garantito che nessuna Federazione avesse meno risorse dell'anno precedente.

Agli altri organismi sportivi 23,2 milioni

Ci sono, poi, 23,2 milioni di euro che vanno agli altri organismi sportivi. Sono così divisi: 3,8 milioni vanno alle Discipline Sportive Associate; 15,6 milioni per gli Enti di Promozione Sportiva; 3,2 milioni per i Gruppi Sportivi civili e militari; 0,6 milioni per le Associazioni Benemerite.

Da ottobre 340 milioni agli organismi sportivi

Nel comunicato si ricorda che “tra il 18 ottobre e oggi sono stati assegnati 340 milioni di euro agli Organismi sportivi, di cui circa 40 milioni destinati a iniziative di inclusione sociale. Un concetto sottolineato anche da Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute. “Aggregando l'assegnazione dei 60 milioni di extra del 18 ottobre scorso, ai 280 milioni stanziati oggi per il 2020, nel giro di un mese e mezzo sono stati assegnati 340 milioni di euro al mondo dello sport. Questo grazie alla legge che è stata fatta, legata alla capacità di autofinanziamento. Significa il 20-21% in più rispetto alle risorse dello scorso anno”, ha detto al termine del cda.