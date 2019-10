Piogge eccezionali hanno interessato nelle ultime ore la città di Messina e tutta la Sicilia nord orientale. In mattinata un nubifragio ha provocato allagamenti e disagi con problemi soprattutto per chi abita al pianterreno con l'acqua che ha invaso strade e marciapiedi.

Strade e scantinati allagati

Numerosi gli scantinati allagati sia di abitazioni private che di negozi. Problemi anche per alcuni tombini che sono saltati allagando la strada. Sono state numerose le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco ed alla centrale dei Vigili urbani.

La paura di inondazioni

Momenti di apprensione per i residenti della zona di San Michele dove ieri, a causa di un forte temporale, il torrente si è ingrossato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e le auto. Disagi anche nelle zone di Tremestieri, via Taormina, Minissale, Bordonaro, sul viale della Libertà ed a Ganzirri.

Problemi anche in provincia

La pioggia ha creato problemi anche in provincia, a Scala Torregrotta ieri sera un sottopasso si è allagato e due automobilisti sono stati costretti ad abbandonare le loro auto per mettersi in salvo chiedendo l'intervento dei Vigili del fuoco.

Proprio tre giorni fa si è celebrato il decimo anniversario dall'alluvione che colpì il messinese causando 37 morti.