"Effettivamente i requisiti ci sono, ma continuo a dire che è una legge sbagliata. È il caso che il Parlamento e il governo, alla luce di questo evento, si rendano conto che nella legge c’è una falla e che dunque il provvedimento va cambiato e migliorato". A dirlo ai microfoni di Sky Tg24 è Olga D’Antona, che torna così sulla vicenda del reddito di cittadinanza all'ex brigatista Federica Saraceni, condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di suo marito, il giuslavorista Massimo D'Antona. "Il reddito di cittadinanza - ha aggiunto - è sicuramente una misura utile per dare sostegno, per essere di contrasto alla povertà. Federica Saraceni non ha però finito di scontare la sua pena. Una legge che consente a una persona che non ha ancora finito di scontare la sua pena di avere un beneficio da parte della collettività intera, mi sembra veramente ingiusta, soprattutto nei confronti di chi ne ha veramente bisogno".

Olga D’Antona: "Al governo ora c’è il Pd: faccia qualcosa"

"Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto", ha poi puntualizzato in un'intervista al Corriere della Sera. Anche intervenendo a Radio Capital, Olga D’Antona aveva commentato il sussidio che lo Stato concede all’ex brigatista: "È giusto che il reddito sia concesso a chi ha esaurito la propria condanna e si è ravveduto, ma non è questo il caso". Poi chiede un aiuto alla politica e all’attuale esecutivo: "Lei ha alle spalle una famiglia che può sostenerla e che ha sempre dimostrato di volerla sostenere...E ora, che c'è anche il Pd, mi aspetto che il governo faccia qualcosa".

Chi è Federica Saraceni

Federica Saraceni, 49 anni e madre di due bambini, ha fatto parte dell'organizzazione armata di sinistra denominata Nuove Brigate Rosse. Il 24 ottobre del 2003 è stata arrestata per poi essere rinviata a giudizio e poi condannata, in via definitiva, a 21 anni e sei mesi di reclusione nel processo per l'omicidio del docente universitario e dirigente pubblico Massimo D'Antona.

Data ultima modifica 01 ottobre 2019 ore 10:31