Francesco Zampaglione, fratello di Federico, il leader della band dei Tiromancino, è stato arrestato dopo una rapina in banca a Roma. Con il fratello aveva collaborato anche per la scrittura di diverse canzoni, ma da tempo erano noti anche i diverbi tra i due.

La rapina

Poco dopo le 14 di ieri, giovedì 29 agosto, Francesco Zampaglione sarebbe entrato in una banca sulla circonvallazione Gianicolense, a Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Zampaglione, a volto scoperto e con una pistola che poi si è rivelata finta, avrebbe poi minacciato gli impiegati chiedendogli di dargli i soldi, che in poco tempo hanno svuotato le cassette. Poi la fuga.

L'arresto

Uscito dalla filiale, Zapaglione si sarebbe cambiato la maglietta sperando di sfuggire ai controlli. Ma uno dei clienti che si trovava nella banca ha deciso di seguirlo e di chiamare il 112, per indicargli i suoi movimenti. Gli agenti lo hanno bloccato in via di Monte Verde, lui non ha opposto resistenza. In serata è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli e l’intera refurtiva è stata recuperata.

Il rapporto con il fratello

Francesco Zampaglione, 49 anni, aveva collaborato con il fratello per la realizzazione di diversi testi, poi aveva rotto con la band. Qualche anno fa, nel settembre 2015, era stato proprio lui ad annunciare l’addio, con un post su Facebook: "Purtroppo dopo l'ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour".