Si apre un nuovo filone dell'inchiesta ribattezzata "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Tre persone sono indagate per abuso di ufficio, in seguito alle notizie sugli incarichi affidati alla psicologa Nadia Bolognini quando questa era già finita agli arresti domiciliari. Bolognini è la moglie di Claudio Foti, anche lui tuttora sottoposto a una misura cautelare: i due gestivano insieme la Onlus piemontese "Hansel & Gretel", il centro privato specializzato in abusi su minori accusato di essere al centro del sistema di affidameno illecito. La vicenda era stata segnalata da consiglieri di Forza Italia Modena e riguarda una consulenza data a Bolognini dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il 3 luglio, quando la professionista era già agli arresti da una settimana.

L’incarico "retroattivo"

I consiglieri Antonio Platis e Mauro Neri hanno annunciato esposti alla Corte dei conti e una segnalazione alle Procure di Modena e Reggio Emilia. E proprio tra le due Procure emiliane, che coordinano le indagini dei carabinieri, è previsto a breve un incontro per stabilire come proseguire su questo versante investigativo ancora tutto da sviluppare. Forza Italia, che ha fatto un accesso agli atti, ha parlato di un incarico "mascherato" e di una determina "retroattiva" con cui l'amministrazione, ha scritto il partito "impegna i fondi, 13.589 euro, dal 1 giugno 2019". Aumentando, in modo retroattivo, appunto, l'importo a una casa famiglia "da 110 a 127 euro al giorno per coprire i maggiori costi per le sedute della moglie di Foti (170 euro all'ora). Tecnicamente - proseguono - siamo davanti ad un debito fuori bilancio, perché mai e poi mai una Amministrazione pubblica può impegnare soldi per prestazioni effettuate nel passato".

L’inizio dell’indagine "Angeli e Demoni"

Il 27 giugno scorso i carabinieri di Reggio Emilia, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico di minori nel comune di Bibbiano, hanno messo agli arresti domiciliari 18 persone, tra cui lo stesso sindaco della città. L’indagine “Angeli e Demoni” riguarda un presunto e illecito “sistema Bibbiano” di gestione dell’affidamento dei minori: l’ipotesi è che una rete di funzionari pubblici, assistenti sociali, medici e psicologi - tutti gravitanti attorno ai servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, un consorzio di sette comuni nel Reggiano - abbia manipolato le testimonianze dei bambini e cercato sistematicamente di sottrarre i piccoli a famiglie in difficoltà per affidarli, dietro pagamento, ad amici o conoscenti.