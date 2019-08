L’arrivo del feretro accolto da un applauso

Un lungo applauso e poi il silenzio rispettoso. Così alle 10 e 25 piazza del Duomo di Brescia ha accolto il feretro di Nadia Toffa all'ingresso in cattedrale. Da tutta Italia sono arrivati a Brescia per salutare la conduttrice. In chiesa c'è chi è arrivato in autobus anche dalla Puglia, da Taranto, viaggiando per tutta la notte. "Siamo qui - hanno detto in piazza - per rendere omaggio all'onestà di Nadia che ci ha insegnato a lottare a testa alta senza paura". Tra migliaia di persone comuni anche tanti colleghi.