È passato un anno da quando il tragico crollo del Ponte Morandi di Genova ha tristemente segnato, con le sue 43 vittime, la storia della città e dell’intero Paese (LO SPECIALE - A che punto sono le indagini). Mercoledì 14 agosto Sky Tg24 proporrà, dalle 7 alle 15, “Genova per noi”, uno speciale condotto da Tonia Cartolano interamente realizzato in diretta proprio nel capoluogo ligure. Durante l’approfondimento sarà fatto il punto sulla situazione a un anno dalla tragedia con ospiti, testimonianze e inviati in diverse zone della città che raccoglieranno le voci dei genovesi, mostreranno come la città sta affrontando i problemi dopo il disastro e racconteranno la cerimonia ufficiale di commemorazione.

Gli ospiti

Tra gli ospiti presenti nello speciale da Genova ci saranno i rappresentanti delle istituzioni, come il sindaco della città Marco Bucci e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, insieme a esperti e giornalisti. Sky Tg24 proporrà anche i racconti di soccorritori e sopravvissuti: rivivrà le testimonianze del giorno del crollo e intervisterà gli stessi superstiti un anno dopo per conoscerne lo stato d’animo e capire come la loro vita è cambiata in questo periodo.

Da Renzo Piano a Gino Paoli, le interviste

Interviste anche a illustri genovesi che racconteranno come hanno affrontato le ferite della città, tra questi Renzo Piano, l’architetto di fama mondiale che si è messo subito a disposizione per la ricostruzione firmando il progetto del nuovo ponte, e il cantautore Gino Paoli. Grande attenzione anche all’inchiesta sul crollo con le interviste al procuratore capo di Genova Francesco Cozzi e al perito della società Autostrade per l’Italia Franco Braga (LA STORIA DEL PONTE - LE FOTO DELLA DEMOLIZIONE). Spazio a Genova anche durante il resto della giornata, con servizi nelle principali edizioni del tg e gli approfondimenti di Sky Tg24 Pomeriggio e Sky Tg24 Economia.