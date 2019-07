ForestaMI il progetto "green" per Milano

Tre milioni di alberi entro il 2030 nel capoluogo lombardo, quindi uno per ogni milanese. Piazza Gae Aulenti a Milano è stata invasa da migliaia di giovani accorsi per assistere al concerto evento “Know You Can Concert” per dire sì ad un mondo più verde e lanciare una nuova sfida per la città che cerca di essere sempre più verde. Tanta musica ma soprattutto un’occasione per parlare di iniziative collettive; una su tutte quella ambientale.

Tre milioni di nuovi alberi

L’evento, presentato da Rossella Brescia, speaker di RDS, ha visto alternarsi sul palco molti giovani talenti emergenti del panorama musicale, ma anche il Sindaco Beppe Sala e l’architetto Stefano Boeri che sarà la guida scientifica del progetto. “E’ un progetto bellissimo e necessario, perché 3 milioni di nuovi alberi significa 5 milioni di tonnellate in meno di CO2, migliaia e migliaia di tonnellate di polveri sottili in meno" ha specificato Boeri.

Il Sindaco Beppe Sala ha invece sottolineato l’importanza dei privati nel sostenere questo genere di iniziative: “La politica da sola non può fare molto, e Axa sta dando una grande mano”. La Compagnia di assicurazioni finanzierà una parte dell’iniziativa per piantare alberi nelle scuole. “Milano è il simbolo della sostenibilità” ha detto Patrick Cohen, Amministratore Delegato Axa Italia “i giovani in Italia e nel mondo hanno capito che il cambiamento climatico è la sfida di questo tempo e per invertire la rotta c'è poco tempo. Quindi è il momento di agire collettivamente”.

Il concorso per le scuole

Attraverso un concorso, le scuole potranno candidarsi per abbracciare un progetto di piantumazione. Un comitato di selezione valuterà poi i progetti a cui sarà dato corso e che verranno annunciati il 21/3/2020 in occasione dell'International Forest Daye la cui realizzazione dei nuovi spazi avverrà entro il 2020