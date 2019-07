"Nell'attimo in cui sei morta il mio cuore si è spezzato a metà”. Questo è uno dei messaggi contenuti all’interno di una bottiglia sigillata ritrovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, in Salento. Le preghiere e i ricordi che vi erano contenuti sono firmati dalla madre di Sorrell Leczkowski, una delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena del 2017. La notizia è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno.

Il sindaco ha invitato la famiglia in Salento

Nella bottiglia, chiusa ermeticamente con un tappo e della cera, vi erano lettere struggenti rivolte alla 14enne, deceduta nell'attentato insieme ad altre 21 persone al termine del concerto della cantante Ariana Grande. La bottiglia e il suo contenuto sono arrivati nelle mani del sindaco di Morciano di Leuca, Lorenzo Ricchiuti, che insieme all'amministrazione comunale si è attivato per rintracciare i genitori di Sorrell e invitarli in Salento per la riconsegna degli scritti e per manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia.

Il contenuto delle lettere

"Nell'attimo in cui sei morta il mio cuore si è spezzato a metà. Un lato è pieno di dolore, l'altro è morto con te”, scrive la mamma di Sorell. “Mi sveglio spesso di notte quando il mondo è addormentato e cammino lungo il viale dei ricordi con le lacrime sulle guance. Ricordarsi di te è facile. Lo faccio ogni giorno, ma la tua mancanza è un dolore al cuore, che non se ne va mai via. Ti tengo stretta nel mio cuore e lì rimarrai, fino a quando arriverà il giorno gioioso che ci incontreremo di nuovo. Mamma". È probabile che la bottiglia abbia percorso migliaia di chilometri, giungendo fino in Salento dalle coste del Regno Unito, dopo avere solcato la Manica, il Golfo di Biscaglia, lambito le coste francesi, spagnole e portoghesi e attraversato lo stretto di Gibilterra.