Fuoco, esplosioni e un'imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un incendio è scoppiato nel capannone della fabbrica di vernici Isello di via Orna. (FOTO)

È allarme ambientale. Il sindaco: "Tenete chiuse le finestre"

Non ci sono ancora notizie su feriti nello stabile industriale, mentre diverse squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Bruno Beltrame, sindaco di Brendola, ha firmato un'ordinanza per chiedere ai cittadini di chiudere le finestre ed evitare di avvicinarsi all'area dell'incendio. Sono state bloccate per precauzione la provinciale 500 e l'autostrada A4 in entrambe le direzioni Montebello-Montecchio sono state bloccate per precauzione. Per le emissioni dei fumi è allarme ambientale, per cui sono stati chiamati gli esperti dell’Arpa per tutte le verifiche.