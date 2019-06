Simona Ventura: "Siete una realtà fortissima che merita pari opportunità"

"Siete una realtà fortissima che merita pari opportunità, pari diritti come tutte le altre persone di questo Paese. Non dovete abbassare la testa, mai! L'orientamento sessuale non mi interessa, questa è la vera democrazia. Anche la Costituzione lo dice chiaramente". Lo ha detto ieri sera Simona Ventura al Padova Pride Vintage, nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della rivolta di Stonewall. La presentatrice tv è salita sul palco per ricevere il premio "Persona Lgbt dell'anno", dedicato a chi si è contraddistinto negli ultimi anni per la difesa dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. Ventura ha aggiunto che "le persone per bene sono persone per bene, non esistono differenze sessuali, non esistono le differenze sociali. Mi interessa sapere se queste persone sono persone per bene o no, se fanno una vita serena o no, se fanno del bene o no. Il resto fate un po' quello che cavolo vi pare", ha concluso.