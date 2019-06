Truffa ai danni dello Stato e falso. Due dipendenti di un ente pubblico sono stati denunciati nel Cosentino, in Calabria, per questi reati. Secondo le indagini, si assentavano dal lavoro utilizzando permessi e congedi retribuiti per assistenza a persone disabili, ma in realtà sbrigavano faccende private, anche fuori dalla regione. A volte, in quegli orari, partecipavano a spettacoli ed eventi televisivi.

Le accuse

Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Sibari, sono coordinate dalla Procura di Castrovillari. Sarebbe emerso che i due dipendenti, per fruire dei benefici di legge, avevano spostato in modo fittizio la propria residenza a casa di parenti disabili e bisognosi di assistenza. I finanzieri - grazie ad appostamenti, pedinamenti, riscontro del traffico telefonico, riprese video e foto - hanno constatato l’utilizzo illegale di congedi e permessi retribuiti e hanno accertato come, con il cambio di residenza, gli indagati abbiano truffato l'Ente dove lavorano. Non solo: i due avrebbero truffato anche l'Inps, chiamata a rimborsare la quota di retribuzione anticipata dal datore di lavoro.

Cosa rischiano i due dipendenti denunciati

Secondo le accuse, nel triennio 2017-2019 gli indagati si sarebbero assentati per 117 giorni di permessi retribuiti e 169 giorni di congedi retribuiti, per un importo complessivo percepito indebitamente di circa 23mila euro. I due dipendenti pubblici, oltre a dover restituire questi soldi e al procedimento disciplinare da parte dell'Ente di appartenenza, rischiano la pena della reclusione da 1 a 6 anni e una multa sino a 1.549 euro.