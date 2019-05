Un video shock, in cui si vede un autobus che, a Roma, tenta di investire un pedone in mezzo alla strada. Il filmato, postato su Facebook (e poi cancellato) e attribuito a Micaela Quintavalle, ex dipendente di Atac (l’azienda dei trasporti della Capitale) e sindacalista, è diventato in breve tempo virale: lo ha diffuso anche Fabrizio Montanini, portavoce del Comitato d’azione IV Municipio. Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti, per un avvenimento che l’azienda - scrive in una nota - “giudica molto grave”.

Il folle gesto

Nelle immagini si vede il mezzo (della linea 786, secondo Quintavalle) che “punta” un uomo che indietreggia in mezzo alla carreggiata. Non è chiaro il perché dell’accaduto né quando sia successo. Ignote anche le cause del folle gesto, che potrebbe essere stato la conseguenza di un alterco tra il conducente e il pedone.

Atac: "Sospenderemo l’autista una volta identificato"

“In relazioni alle immagini diffuse su un video - si legge nella nota dell’azienda di trasporti - nel quale si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro un pedone, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l'azienda giudica molto grave. Nelle more della conclusione degli accertamenti Atac procederà a sospendere cautelativamente l'autista responsabile, una volta individuato. L'azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo - conclude - ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti”.