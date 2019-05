Langhirano, bomba d’acqua nel Parmense: paese allagato

Una bomba d'acqua ha colpito la zona del Parmense, causando allagamenti a Langhirano: parte del centro del paese è sotto alcuni centimetri d'acqua. Il maltempo ha causato problemi in molte zone della provincia, causando danni: in pochi minuti una violenta precipitazione ha causato diversi allagamenti. È stato chiuso al traffico il tratto locale della Massese e i negozianti, come anche alcuni titolari dei diversi stabilimenti di produzione del Crudo di Parma, hanno deciso di passare la notte all'interno dei propri locali commerciali perché si teme un nuovo fenomeno della stessa intensità. (L’ALLERTA - LE PREVISIONI METEO)

Danni anche a Traversetolo e Neviano

Si segnalano danni anche nella zona montana fra i comuni di Traversetolo e Neviano con strade trasformate in veri e proprio corsi d'acqua per l'esondazione di alcuni canali e rii della zona. Per ora invece non desta preoccupazione la situazione del torrente Parma, il principale corso d'acqua che attraversa la zona.