Continua il maltempo in Italia con temperature basse per il periodo e rovesci ovunque. Allerta arancione domani in Emilia Romagna e codice giallo per pioggia in Toscana. In stato di attenzione a causa dei forti temporali anche il Veneto. I rovesci interesseranno anche le regioni del Centro e del Sud con precipitazioni e cielo coperto soprattutto nelle aree lungo l'Appennino. Neve al Nord sui settori alpini.

L'allerta in Emilia Romagna, Toscana e Veneto

La protezione civile (IL BOLLETTINO) dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta arancione dalle 12 alla mezzanotte di domenica 19, su tutta l'area centro-occidentale della regione. Osservati speciali saranno in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli, invece, l'allerta è di colore giallo. Prolungato fino alle 12 di domani il codice giallo per pioggia in Toscana. Sotto osservazione anche il Veneto a causa di forti temporali.

Le previsioni al Nord

Al Nord insiste una fase di maltempo con piogge e rovesci intermittenti anche a carattere temporalesco, nevicate sull'arco alpino dai 1.800-2.000 metri. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Giornata di pioggia e temporali a Milano con una temperatura tra i 12 e i 16 gradi. Stesso clima anche a Torino con deboli perturbazioni e cielo coperto, la minima sarà di 10 gradi.

Le previsioni al Centro

Irregolarmente nuvoloso con locali rovesci al Centro, più diffusi nelle ore centrali della giornata a ridosso dell'Appennino. Le massime si fermeranno tra i 17 e i 21 gradi. Piove a Roma con rasserenamenti al pomeriggio e un ritorno delle nuvole in serata. La massima toccherà i 19 gradi. Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci temporaleschi anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Va leggermente meglio al Sud con un rialzo delle temperature che raggiungerà massime tra i 19 e i 23 gradi. Nubi e locali rovesci tra Campania e Adriatico, altrove più stabile e asciutto con velature in transito. Cielo poco nuvoloso a Napoli, il meteo peggiora nel pomeriggio quando potrebbe scendere qualche debole pioggia. Giornata serena a Palermo per l'intera giornata, la massima raggiungerà i 19 gradi.