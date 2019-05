Una busta estratta dal giubbotto e messa sul tavolino del bar. L’interlocutore che la prende e la fa sparire immediatamente, lontana dagli sguardi. È questo lo scambio di mazzette che i carabinieri e la guardia di finanza hanno ripreso e documentato negli scorsi mesi e che ha portato oggi a 43 misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Dda di Milano su un giro di tangenti e corruzione (I PRIMI INTERROGATORI).

Le accuse agli indagati

In totale 95 persone – tra esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori – sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito una cosca mafiosa e finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abuso d'ufficio. Due i gruppi criminali attivi tra Milano e Varese che sono al centro delle indagini degli inquirenti. Tra le persone arrestate figurano anche il consigliere regionale FI Fabio Altitonante (indagato per corruzione), sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia, e il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle Europee (in carcere per associazione per delinquere e corruzione).