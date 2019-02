Una giornata di festa per i gatti italiani

Chi l’ha detto che il 17 porta sfortuna? E i gatti neri? Per sfatare due miti in uno si è pensato di dedicare ai mici (e amici) ci casa nostra proprio il 17 febbraio. Si tratta di una ricorrenza italiana istituita nel 1990, visto che invece la giornata mondiale consacrata ai felini è stata indetta nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare (Ifaw) e cade l'8 agosto, Per quanto riguarda febbraio invece, il mese è stato scelto perché è quello del segno dell’Acquario che è fortemente connotato da uno spirito di libertà, una caratteristica tipica di un animale come il gatto.

Una mostra su Felix

Come ogni anno, sono molteplici le iniziative e le mostre legate alla ricorrenza che si tengono nelle grandi città italiane come nei centri più piccoli. A Milano, ad esempio, presso WOW Spazio Fumetto sarà inaugurata la mostra “100 di questi Felix”, dedicata al famoso gatto di cartoni animati e fumetti creato da Otto Messmer. La rassegna si inserisce nel ciclo di attività previste per la seconda edizione de La Città dei Gatti, iniziativa dedicata alla cultura felina con mostre, concerti, rassegne e incontri letterari a tema organizzata non solo a Milano, ma anche a Roma e Fiesole da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, Catekò, MediCinema Italia Onlus, la rivista Gatto Magazine e amicidicasa.it.

A Roma, e non solo, mercatini benefici

Nella Capitale, l’appuntamento è fissato a Piramide dalle 11.30 alle 16 per un happening peloso con una raccolta fondi e possibilità di fare acquisti rigorosamente a tema felino. Mercatini di beneficienza anche in Brianza, a Seregno, dove presso il Centro Polivalente del Parco 2 giugno alla Porada dalle 16 sarà possibile fare conoscere ancora meglio questo animale ai propri bambini con momenti dedicati al teatro per i più piccoli, truccabimbi e poesie e canzoncine a tema. L’Enpa invece organizza a Padova mercoledì 20 febbraio con inizio alle 16 in Piazza Capitaniato Sala un incontro sul tema “Il gatto libero, l’importanza della sterilizzazione e delle colonie feline”. Insomma, ce ne è per tutti i gatti, pardon, i gusti.