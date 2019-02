Sanremo: ironia di Pio e Amedeo su Salvini, lui risponde sui social

"Evviva #Sanremo..." con un’emoticon che strizza l'occhio e una foto in bianco e nero in cui sorride davanti alla tv. Sullo schermo: Pio e Amedeo e Claudio Baglioni. È questo il post pubblicato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini su Facebook dopo l’esibizione del duo comico foggiano a Sanremo. Durante il loro lungo intervento sul palco, Pio e Amedeo hanno fatto alcune allusioni a Salvini, in particolare a proposito della sua presunta passata ostilità verso i meridionali ma anche dei suoi screzi con Baglioni.

L’ironia su Salvini, Pd e Berlusconi

Durante il loro sketch, i due “emigratis” foggiani hanno provato a convincere Claudio Baglioni che il vicepremier, al quale alludono senza nominarlo, "non è pericoloso, all'inizio dice peste e corna, ma poi dopo due o tre anni ti ama: con noi meridionali ha fatto la stessa cosa". E per lanciare il Baglioni tris all'Ariston, hanno portato il direttore artistico al centro del palco e gli hanno fatto pronunciare la frase: "Prima gli italiani". C'è spazio anche per l'accenno satirico sul Pd ("per tenerceli buoni abbiamo inviato un cestino a tutti gli elettori, erano meno dei candidati") e su Berlusconi ("Ci proverà con le europee, anche perché quando ci ha provato con le nordafricane è successo un casino").

Il tweet per Bocelli

Un tweet di stima e ammirazione è invece quello fatto da Matteo Salvini nei confronti del tenore Andrea Bocelli, definito "patrimonio collettivo di tutto il Paese, simbolo della musica, della cultura e dello stile italiano nel mondo! Grazie #SANREMO2019". E di Riccardo Cocciante scrive: “Dite quello che volete, ma io adoro Riccardo Cocciante!!! Il migliore di #Sanremo2019”.