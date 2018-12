Alcuni bambini delle scuole di Corsico, comune della città metropolitana di Milano, che non possono frequentare la mensa perché figli di genitori “morosi”, non hanno ricevuto il pandoro offerto agli alunni dall’amministrazione comunale. La vicenda, raccontata dal quotidiano Il Giorno, ha scatenato subito la polemica, ma alla base del caso ci sarebbe un disguido tra la comunicazione del Municipio e il servizio che gestisce le mense a cui non sarebbe stato specificato che il regalo era destinato a ogni studente. “Il dolce doveva essere per tutti. Tant'è che domani (oggi, ndr) lo gusteranno tutti quanti, come previsto", ha chiarito l'assessore alla Pubblica istruzione, Fabio Raimondo. Ma i genitori hanno replicato: “Non è per la fetta di pandoro in sé ma per il disagio tra i bambini”.

L’indagine sulla vicenda

L'amministrazione comunale ha offerto una fetta di pandoro agli oltre 2.000 alunni che frequentano le scuole di Corsico, ma in alcuni istituti scolastici il dolce è stato servito soltanto a chi usufruisce del servizio mensa. Nella comunicazione dell’amministrazione comunale sarebbe stato specificato che in occasione delle feste di Natale e Pasqua "il dolce va dato a tutti, anche a quelli che non usufruiscono del servizio mensa”. In base alle prime ricostruzioni, all'origine del disguido, che è stato registrato soprattutto nella scuola elementare Curiel, ci sarebbe stato un errore tutto interno alla società che gestisce il servizio alla quale non era stato specificato che il pandoro andava servito senza escludere nessuno. La confusione sarebbe nata a causa della decisione, tre anni fa, dall'amministrazione comunale di non ammettere al servizio mensa i figli dei genitori morosi che non intendono regolarizzare la loro posizione in modo da poter arginare il debito alla voce "refezione scolastica" che sarebbe di circa 1 milione e 227mila euro di buco. A seguito della vicenda il funzionario dell'ufficio scuola ha chiesto al direttore del centro produzione pasti "una relazione chiara, esaustiva e tempestiva al fine di individuare le responsabilità e attuare eventuali azioni disciplinari e sanzionatorie”.

Il caso a Lodi

A ottobre a Lodi c'era stata un'altra polemica a causa dell'esclusione di alcuni bambini stranieri dalla mensa scolastica perché privi della documentazione per attestare la propria nullatenenza nel Paese d’origine. Grazie a una raccolta fondi che aveva raggiunto 60mila euro, gli alunni erano successivamente tornati a poter usufruire dei servizi scolastici.