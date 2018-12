Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, i funerali di Antonio Megalizzi, il giovane reporter ucciso con un colpo di pistola alla testa nell'attentato di Strasburgo martedì scorso. Nel frattempo è stato precisato che l'autopsia è stata fissata per lunedì e non per domani, come invece ipotizzato in un primo momento. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco. I funerali potrebbero essere fissati per mercoledì oppure per giovedì.

Lutto cittadino a Trento

"La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un'intera città di Trento che si interroga sulla brutalità dell'assassinio e si riconosce nei valori e nelle azioni portate avanti da Antonio nella sua breve vita". È quanto scrive il Comune di Trento in una nota. "Per onoralo, nel giorno delle esequie il sindaco proclamerà il lutto cittadino, un'adesione simbolica ma importante per condannare con forza la brutalità e l'inutilità delle azioni terroristiche e ribadire che Trento è una città nell'Europa e protagonista, da sempre, nel costante sostegno all'unità europea. Da oggi le bandire di Palazzo Thun sono a mezz'asta", conclude.

La famiglia: "Chiediamo massimo rispetto"

La famiglia di Antonio ha diramato una nota chiedendo "massimo rispetto". "I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile. Non desiderano, per ora, rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media. Antonio era un giornalista e, in circostanze simili, avrebbe sicuramente rispettato la volontà dei parenti di un collega venuto a mancare. La data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni", scrive.