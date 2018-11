Il Natale sta arrivando e, con esso, anche quel momento magico in cui la casa si trasforma ed evoca attraverso luci, palline ma soprattutto l'albero, lo spirito legato alle festività invernali. Grazie ai social oggi è possibile scoprire in tempo reale cosa le star abbiano scelto per le proprie case, offrendo spunti per decorare anche le case di tutti noi. Tuttavia la regola fondamentale resta sempre una: l'albero di Natale e le sue decorazioni devono riflettere lo stile e il gusto dei padroni di casa. Ecco le ultime tendenze in materia di addobbi natalizi.

Il trend 2018 lo detta Melania Trump

Durante il suo primo Natale alla Casa Bianca, Melania Trump creò nella East Wing una sorta di richiamo al regno di ghiaccio, con un finto bosco bianco che poi conduceva a un mastodontico albero posizionato nella Blue Room. Quest'anno il colore scelto dall'attuale First Lady è il rosso. Parallelamente al colonnato della East Wing corrono 40 alberi rosso sangue, creati con decorazioni sintetiche che ricordano i lamponi e l'agrifoglio. Melania offre dunque uno spunto importante sulle ultime tendenze: stravolgere il colore di base dell'amato albero.

Un albero di Natale diverso

Per un effetto magico, da casa di Babbo Natale, si può rivestire l'albero di pigne ghiacciate e infoltire i rami con altri innevati, il tutto naturalmente guarnito di palline rosse. Secondo Elle Decor, accanto al rosso, il 2018 è l'anno del bianco. Per questo, tra gli alberi base, suggerisce un pino sintetico con rami verniciati di bianco ma anche di argento. Per chi invece preferisce un look minimalista, ci sono in commercio molti abeti in plastica, dalle forme geometriche e dai vari colori, per sintonizzarli con l'arredamento della propria casa. Ma gli amanti della tradizione non hanno nulla da temere: l'abete classico, quello verde, vero o finto che sia, è ancora tra i trend da seguire. Ciò che conta sono le decorazioni che si usano per impreziosirlo.

Gli addobbi

La First Lady ha scelto per la Blue Room un addobbo classico. Il gigantesco albero di Natale ha tante luci, ma soprattutto tanti nastri blu con sopra scritti i nomi di tutti gli stati. Il tema di quest'anno era "American Treasures", i tesori americani. Per valorizzare ogni aspetto di questo concetto, sono stati utilizzati fiocchi di velluto blu, decori in oro, stelle dorate e tradizionali palline rosse. Seguendo il colore che esprime al meglio il tema scelto per addobbare la propria casa, il blu, l'oro e il rosso restano i colori predominanti della tradizione natalizia e in particolar modo di questo 2018. Far prevalere l'uno o l'altro è una scelta stilistica che spetta solo agli autori del decoro. Per gli amanti del minimal, è bene ricordare di riprendere almeno il colore naturale dell'abete, arricchendolo con delle semplici luci che virano dal bianco caldo al dorato.

Le ghirlande

La porta di casa è il primo luogo in cui si annuncia l'atmosfera natalizia agli ospiti. Per questo deve sintetizzare il tema e i colori scelti e replicati negli addobbi interni. Quindi se si sarà scelto di mettere in piedi un abete naturale, la ghirlanda dovrà replicare gli stessi rami e i colori delle decorazioni presenti all'interno. Se il colore scelto per l'abete è un bel bianco innevato, si coordinerà la ghirlanda di conseguenza. Tra questi ornamenti per porta i più gettonati secondo Elle Decor sono quelli con rami di abete verde, ma spiccano anche ghirlande di design in ferro dorato con triangoli in vetro o fatte in lana cotta.