Incendio nell’Agordino, salvati i due escursionisti bloccati in quota

Sono stati tratti in salvo da un elicottero del Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti intrappolati nelle fiamme divampate ieri pomeriggio nell'Agordino, in provincia di Belluno. I due stanno bene, pur essendo provati dopo una notte trascorsa in un canalone innevato: "Abbiamo sentito un rombo e in un istante le fiamme erano a 50 metri", raccontano. Intanto stamattina l’incendio si è ulteriormente propagato, anche se il vento è calato. Il miglioramento delle condizioni meteo dovrebbe consentire il volo degli elicotteri dei vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione civile a supporto delle opere di spegnimento.

Il soccorso

L'elicottero è riuscito a raggiungere il canalone e portare in salvo i due escursionisti di 29 e 34 anni. In un primo tempo obiettivo dei soccorritori era raggiungere un punto a monte del canalone della Besausega, dove si trovavano i due, per poi calarsi con le funi per circa 500 metri. "Stavamo scendendo dal sentiero del Canale della Besausega quando abbiamo sentito un rombo e in un istante le fiamme erano a 50 metri di distanza", hanno raccontato, spiegando che per mettersi in salvo si sono spostati al centro del canalone e hanno dato l'allarme.

Cala il vento di Fohn

Il vento di Fohn (Favonio) che ieri aveva contribuito alla propagazione delle fiamme è calato sia nel versante di San Lucano, a valle del rogo, che a Cencenighe, nella parte alta del canalone.

