Milano città dei single, sono oltre il doppio delle coppie

Milano 'capitale' dei single. È la conclusione che emerge dai dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei nuclei monofamiliari nei primi sette mesi del 2018. Lo riporta l'Agi.

Oltre 400 mila single

Nel capoluogo lombardo, infatti, i nuclei composti da una sola persona sono oltre 400mila, più del doppio delle coppie, ferme a quota 163mila, mentre 92mila sono le famiglie composte da tre persone. Tra le 745mila famiglie presenti in città, però, ce ne sono anche diverse molto numerose. Più di quattromila sono infatti composte da sei persone, più di mille ne contano sette, seguite da 341 nuclei con otto familiari, 123 da nove e due famiglie che contano rispettivamente 16 e 17 membri.

I nomi più diffusi

Chi si sposa continua a preferire il rito civile (1.260) rispetto al matrimonio religioso (533): l’età media della moglie italiana è di circa 40 anni, 44 per il marito italiano, mentre gli stranieri si sposano qualche anno prima: mediamente intorno ai 35 anni. Nel 2018 nel capoluogo lombardo si sono registrate 5.558 nuove nascite. I nomi più diffusi sono Leonardo (111), Edoardo (82), Riccardo (78), Lorenzo e Alessandro (72) per i maschietti, Giulia (82), Sofia (75), Beatrice (71), Alice (64) e Matilde (63) per le femminucce. Tra i 1477 bambini stranieri, Mohamed (24) e Sofia (16) guidano la classifica. Al secondo posto Adam (21) e Alessia (13), al terzo Ahmed (16) e Sara (12).

Hu il cognome più usato

Nel frattempo, il cognome maschile più diffuso a Milano non è italiano. Come già in passato, infatti, si confermano al primo posto i signori Hu, cognome di origine cinese, che in città sono 2398. Sul podio anche i Colombo (1.567) e i Brambilla (661). A seguire i Fumagalli (470) e i Beretta (433). Come per lo scorso anno, il cognome femminile più diffuso è invece Rossi (2233 signore) davanti, ancora, a Colombo (1882) e Brambilla (747).