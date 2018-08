Neonato morto per batterio a Brescia, Procura: indagati tutti i medici

Tutta l'equipe medica del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte del neonato deceduto a causa del batterio serratia marcescens, contratto in ospedale. La decisione della Procura di Brescia è stata definita "un atto dovuto" per permettere ai medici indagati di poter nominare un proprio consulente durante l'autopsia sul corpo del bambino, nato prematuro a fine giugno.

Il gemello è ancora ricoverato in ospedale

Oggi dovrebbe essere eseguita l’autopsia sul corpo del bambino per stabilire con esattezza le cause del decesso. Dopo la morte del neonato, avvenuta il 7 agosto, la Procura di Brescia aveva aperto un'inchiesta contro ignoti per fare piena luce sulla vicenda. Il professor Gaetano Chirico, primario del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale bresciano, ha spiegato: "Siamo alla ricerca del focolaio originario dell'infezione, ma non siamo certi di trovarlo. Si tratta di un batterio molto diffuso”. Al momento sono 6 i bambini ancora sotto osservazione agli Spedali civili, tra cui il fratello gemello del piccolo deceduto a causa del serratia marcescens. I pazienti restano sotto controllo e sono in fase di guarigione.