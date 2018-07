Milan riammesso in Europa League, il Tas accoglie il ricorso

Il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna ha accolto il ricorso del Milan riammettendo i rossoneri in Europa League. Ribaltata quindi la squalifica comminata dall'Uefa, che aveva escluso il club dalle competizioni sportive europee per la stagione 2018-19 a causa del mancato rispetto dei regimi del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. I rossoneri potranno quindi partecipare all’Europa League in base al risultato conseguito sul campo nel campionato di serie A 2017-2018, e prenderanno parte alla competizione direttamented alla fase ai gironi. Dalle prime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, sarebbe stata decisiva la presenza di Elliott, il fondo diventato proprietario del club dopo il mancato pagamento dei debiti da parte dell’ormai ex proprietario Yonghong Li, a garantire la solidità del club. Il Tas rimanda poi il Milan alla Uefa per una "sanzione proporzionata".

"Violato Fair play finanziario, ma pena sproporzionata"



"Il caso è rinviato all'Adjudicatory Chamber dell'UEFA per l'irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata", si legge nella sentenza del Tas. Gli arbitri hanno confermato la decisione della Camera giudicante "nella parte in cui stabilisce il mancato adempimento del requisito del pareggio di bilancio" e "annullata nella parte in cui stabilisce l'esclusione Milan dalla prossima competizione Uefa per la quale si sarebbe, altrimenti, qualificato nelle due stagioni successive".

Data ultima modifica 20 luglio 2018 ore 13:07