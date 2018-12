Imola, insulti omofobi a un insegnante: sospesa tutta la classe

Un'intera classe di una scuola superiore di Imola, in provincia di Bologna, è stata sospesa dopo che un professore sarebbe stato oggetto di insulti omofobi da parte di alcuni studenti. Lo conferma l'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna. La sospensione con obbligo di frequenza è stata decisa perché la dirigente scolastica ha giudicato i ragazzi "reticenti" nell'identificare i responsabili, a quanto pare quattro alunni, uno dei quali avrebbe scritto insulti omofobi alla lavagna. I quattro hanno ricevuto sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e dovranno svolgere lavori socialmente utili. Per tutti gli altri, invece, sospensione di tre giorni, "decisa - spiega la preside - per 'omertà', perché nessuno si era voluto assumere la responsabilità".

La preside chiede di evitare stumentalizzazioni

La preside ha poi chiesto di non strumentalizzare l'episodio, soprattutto da parte della politica, visto che a Imola in quetso momento è in corso la campagna elettorale per le amministrative: "Sono minorenni, se questa cosa finisse in tempi brevi sarebbe meglio. La cosa migliore sarebbe il silenzio", ha detto. "Gli alunni - ha aggiunto - penso che abbiano capito il messaggio. Non so se con l'insegnante si sono scusati tutti, ma di certo i genitori hanno capito".

La denuncia di un amico dell'insegnante

A denunciare i fatti, che sarebbero avvenuti il 16 maggio, è stato un amico dell'insegnante, anch'egli vittima di attacchi omofobi, in una lettera pubblicata dal sito Gaynews.it. L'autore della lettera parla di frasi offensive e scritte volgari alla lavagna "con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia. E, questo, per il solo fatto che siamo amici e spesso usciamo insieme per Imola". "È tutto l'anno - continua la denuncia - che si ripetono questi episodi. Questa storia mette in luce il livello palesemente omofobico della società e della scuola imolese. E conlcude: "Personalmente presenterò a giorni querela per diffamazione nei riguardi di questi quattro alunni. Per quanto riguarda il mio amico insegnante anche lui ha intrapreso il percorso legale".