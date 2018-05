Spray al peperoncino in classe, studenti intossicati a Milano

Una ventina di studenti dell'istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di via San Colombano, a Milano, sono stati soccorsi dal 118 dopo aver manifestato bruciore agli occhi e problemi respiratori a causa di una sostanza rilasciata nell'aria. L’episodio potrebbe essere stato scatenato da spray al peperoncino spruzzato in classe oppure dall'inalazione di ammoniaca. Le condizioni degli studenti (tutti di 13 anni) non sono giudicate preoccupanti. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) per accertare la presenza di eventuali sostanze pericolose.

Un episodio simile alcuni mesi fa

Anche alcuni insegnanti sono stati visitati dai medici perché accusavano gli stessi sintomi. Le cause sono ancora da accertare e non viene esclusa neanche l'ipotesi che si tratti di ammoniaca usata per le pulizie. Nella stessa scuola si era verificato un'episodio simile, stando a quanto riportano alcuni insegnanti, qualche mese fa.