Genova, il video del salvataggio del macchinista dal treno deragliato

Il treno che guidava è finito contro un blocco di cemento, la locomotiva si è accartocciata e lui è rimasto intrappolato dentro. Si è temuto il peggio per il macchinista alla guida del regionale deragliato alla stazione di Genova Brignole (le foto). Per farlo uscire dal convoglio - come si vede in questo video, pubblicato dall’account Twitter dei Vigili del Fuoco e diffuso da Storyful - i vigili hanno dovuto usare una spranga di ferro e un martello, hanno fatto leva sul finestrino bloccato e poi, poco alla volta, sono riusciti a infrangere il vetro e a liberare l'uomo. Sta bene, per fortuna ha riportato solo qualche ferita ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. A bordo del treno non c'era nessun passeggero; secondo quanto ricostruito, infatti, il macchinista stava facendo manovra.

L'incidente

Agli inquirenti l'uomo ha raccontato di aver avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. Ora, però, chi indaga vuole capire se l'impianto di arresto del convoglio funzionasse correttamente. La procura di Genova intanto ha aperto un fascicolo e il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha acquisito la scatola nera, che portrà chiarire cosa ha portato il treno regionale a schiantarsi contro il paraurti di un binario tronco nell'area di manovra della stazione Brignole.