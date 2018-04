25 aprile, Comunità ebraica: "Non parteciperemo al corteo di Roma"

"Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo". In vista delle commemorazioni ufficiali previste per questa 73ma edizione della Festa della Liberazione, la Comunità ebraica fa sapere che non sarà presente alla celebrazione preceduta dall'omaggio del presidente della Repubblica alla tomba del Milite Ignoto: "L'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con simboli estranei allo spirito del 25 aprile".

"Equidistanza inaccettabile tra noi e chi combatteva con i nazisti"

"Non basta una nota ambigua in cui si invitano tutti a partecipare, perché in questa giornata bisogna portare rispetto alla Storia e ai suoi protagonisti - aggiunge la nota della Comunità ebraica - L'equidistanza tra i simboli di chi combatteva con i nazisti e quelli della Brigata Ebraica è inaccettabile e antistorica e se l'Anpi non ha la forza e la volontà di delegittimare la presenza di questi gruppi viene meno il senso di una manifestazione unitaria". "Siamo grati alla Sindaca di Roma Virginia Raggi per l'impegno profuso in questi mesi nel tentativo di favorire un corteo unitario in occasione di questa Festa - si legge nel comunicato - e ci rammarichiamo che, nonostante l'impegno dell'amministrazione, non sia stato possibile tornare al corteo unitario, ma purtroppo non ci sono le condizioni".

Gli eventi a Roma

Nella capitale, le celebrazioni del 25 aprile sono inaugurate, come ogni anno, dal presidente della Repubblica che alle 9 all'Altare della Patria omaggia la tomba del Milite Ignoto. Successivamente, è previsto proprio il corteo dell'Anpi a cui mancherà la Comunità ebraica. Al termine della manifestazione sono in programma le esibizioni degli artisti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Nicola Alesini, e degli attori Eugenio Banella e Livia De Luca. Non solo commemorazioni ed esibizioni, a Roma è previsto anche lo sport con il 73esimo Gran Premio della Liberazione U23. Il percorso dei ciclisti, che provengono da oltre dieci Paesi, è di chilometri tra le vie più suggestive e caratteristiche della città. Infine, alla Fiera di Roma sono in programma il Festival Irlandese, quello dell’Oriente, quello Spagnolo, quello Country e quello dell’America Latina. Quello dedicato alla Liberazione, sarà anche l’ultimo giorno utile per visitare il Villaggio per la Terra, manifestazione dedicata alla tutela del pianeta.

Gli eventi a Milano

Come ogni anno, a Milano sono diverse le commemorazioni ufficiali. In diversi punti del capoluogo lombardo avviene la consueta deposizione di corone ai piedi delle lapidi e dei monumenti alla memoria dei caduti durante la Liberazione. In particolare, un corteo è previsto in partenza da Porta Venezia con arrivo in piazza Duomo. Qui è attesa la presenza della senatrice a vita Liliana Segre, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del segretario Cgil, Susanna Camusso, del presidente di Libera, don Luigi Ciotti e di Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi. Accanto agli appuntamenti istituzionali, previsti anche quelli musicali, culturali e di svago: due concerti dei Tower of Power sono in programma al Blue Note il 24 e il 25 aprile, mentre al Legend Club suonano i Crashdiet, band icona dello sleaze metal. Per gli amanti del teatro, al Verdi va in scena "Quando c’era Pippo", uno spettacolo dedicato alla Resistenza che narra la vita di due giovani durante la Seconda guerra mondiale. Sempre il 25 aprile, la "Casa della Memoria" presenta la performance teatrale "Territori resistenti", a cura di TTT – Teatri del Territorio.

Celebrazioni a Milano in occasione del 25 aprile (Ansa)

Gli eventi a Torino

Per quanto riguarda Torino, anche qui sono diversi gli eventi in programma per il 25 aprile. Molti di questi sono previsti al Museo del Cinema con iniziative dedicate alla famiglia che si protrarranno fino al 1° maggio. Sempre nel capoluogo piemontese, in piazza Arbarello, c’è il concerto dei Modena City Ramblers, mentre al Polo del '900 sono previsti laboratori, spettacoli teatrali e incontri a tema. Alla Caserma Lamarmora di via Asti è in programma lo spettacolo di narrazione "Torino cambia pelle", mentre alla Casa del Quartiere di San Salvario c'è "25 Aprile: medley resistente". Sempre nel giorno della Liberazione, è possibile visitare il rifugio antiaereo di Pietro Micca e il rifugio antiaereo di Palazzo Civico. Infine, per gli amanti della musica, al Blah Blah è prevista l’esibizione dei Fleurs du Mal al Blah Blah e quella degli IndepenDance all'Audiodrome.

Gli eventi a Napoli

Ampia gamma di scelta anche per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna della musica e dell’arte a Napoli, a partire dall’esposizione allestita alla Basilica dello Spirito Santo intitolata "L’esercito di terracotta e il Primo Imperatore della Cina". Si tratta di 300 i pezzi in mostra, tra statue, carri, armi e armature dell’esercito orientale di oltre 2200 anni fa. Alla basilica di San Giovanni Maggiore, invece, è in programma "The Immersive Experience", una mostra multimediale dedicata a Vincent Van Gogh. Infine, al Museo e Real Bosco di Capodimonte è prevista la manifestazione Yoga per la Liberazione con la possibilità per tutti di prendere lezioni gratuitamente.

Data ultima modifica 24 aprile 2018 ore 14:27