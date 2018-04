"Terapie o inganni?": speciale di Sky TG24 su intolleranze e allergie

Quanto sono efficaci i test “alternativi” per le allergie? Lo racconta lo speciale di Sky TG24 “Terapie o inganni?”, in onda domani, giovedì 19 aprile alle 21 su Sky TG24 HD e in streaming sul sito.

Oggi almeno un italiano su tre è convito di soffrire di intolleranze o allergie alimentari: un fenomeno sempre più diffuso che ha portato allo sviluppo di un business fiorente di metodi di diagnosi, alcuni delle quali non riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo speciale, condotto da Alessio Viola, con un reportage di Virginia Di Marco, approfondisce questo tema - anche attraverso il dibattito con esperti in studio – e prova a capire quanto possano essere valide ed affidabili le pratiche mediche “alternative”, dall’iridologia all’esame del capello. Pratiche prive di validazione scientifica e non riconosciute dalla medicina “tradizionale”, ma sempre più diffuse.

#TG24Inside