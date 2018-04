Roma, Di Maio, Berlusconi e Salvini nell'opera "I bari" di Caravaggio

"Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica". È la didascalia che accompagna l'opera di street art comparsa oggi a Roma, a due passi dal Quirinale, che ritrae nel celebre dipinto caravaggesco de "I bari" i leader Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intenti a giocare a carte in abiti d'epoca.

Il "murales" è stato realizzato su un muro di via de' Lucchesi, di fronte alla sede romana dell'agenzia ANSA, che si trova a poche decine di metri dal palazzo del Quirinale, dove il presidente Sergio Mattarella è impegnato nelle consultazioni (COSA SONO - LO SPECIALE) per consentire la formazione del nuovo governo. L'opera è stata rimossa dai carabinieri.

"I Bari" di Caravaggio

L'opera di street art riprende il quadro di Caravaggio, "I bari", realizzato dal pittore italiano nel nel 1594 e che oggi è conservato nel Kimbell Art Museum di Fort Worth, negli Stati Uniti. Immortala i leader di Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia mentre giocano a carte in abiti d'epoca. Acconto al murales è riportata la firma "Sirante" e un cartellino in stile museale con il titolo e la descrizione. Oltre alla data, "2018", e alla tecnica utilizzata, "stampa grafica su carta", l'autore ha aggiunto una didascalia in cui si legge: "Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici". Lo scorso 23 marzo, in via del Collegio Capranica, vicino il palazzo di Montecitorio, era apparso un altro murales, a firma "Tvboy", che ritraeva un bacio fra Salvini e Di Maio.