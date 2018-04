Torino: provocarono il panico in piazza San Carlo, arrestate 7 persone

Otto persone, sospettate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, sono state arrestate dalla polizia. L'operazione della questura, su mandato della Procura del capoluogo piemontese, è ancora in corso. Secondo le accuse, il gruppo spruzzò dello spray urticante per tentare di mettere a segno delle rapine durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. In pochi secondi nella piazza si scatenò il panico: nella calca rimasero ferite oltre 1.500 persone e una donna morì in ospedale dopo 12 giorni di agonia.

Altre rapine simili

Secondo le indagini - coordinate dal procuratore Armando Spataro e dai pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo - il gruppo di giovani avrebbe commesso rapine simili, sempre con lo spray urticante, in altri grandi raduni pubblici. Alcuni dei sospettati sarebbero di origine extracomunitaria. Il gruppo è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un'altra indagine: alcuni fermati stavano parlando di una collanina, rubata in piazza, del valore di diverse centinaia di euro.