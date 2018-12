Roma, dopo il tuffo Pallotta dona 230mila euro per fontana Pantheon

Si è detto da subito disponibile a pagare la multa (con tanto di scuse) per il tuffo nella fontana a Piazza del Popolo, James Pallotta. Ma la gioia del 3-0 contro il Barcellona di ieri sera dev’essere ancora talmente grande che il presidente della Roma ha deciso di donare 230 mila euro per restaurare la fontana del Pantheon. "Ringraziamo il presidente Pallotta per la sua generosità”, ha detto la sindaca Virginia Raggi.

Il tuffo

Il capolavoro di ieri sera all’Olimpico ha scaldato gli animi giallorossi. Le strade si sono riempite di cori e caroselli per festeggiare la conquista della semifinale di Champions League. Ma il gesto più plateale di tutti lo ha fatto il presidente della Roma James Pallotta che, circondato dai tifosi, si è tuffato nella storica Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo.

La denuncia

Immediata la reazione del Codacons, che “ha deciso di denunciare Pallotta alle autorità competenti chiedendo la sanzione prevista dalle ordinanze comunali per chi si immerge nelle fontane monumentali della capitale". Un gesto sconsiderato e un brutto esempio per milioni di giovani che seguono il calcio e la Roma, secondo l’associazione, “e che dovrebbero essere educati al rispetto del patrimonio pubblico e dei beni storici”. La multa per chi si immerge nelle fontane della Capitale parte da una cifra di 500 euro.

Le scuse e la donazione

James Pallotta ha chiamato la sindaca Virginia Raggi per scusarsi. “In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell'importanza dell'esempio che deve essere dato. E chiaramente pagherà la multa", ha detto Raggi. Ma l’incontro in Campidoglio fra i due (fissato per la vicenda dello stadio della Roma) deve essere andato particolarmente bene, visto che il presidente della Roma ha deciso di donare 230mila euro al Comune per il restauro della fontana del Pantheon. “Un gesto estremamente generoso nei confronti della città” lo ha definito la sindaca.