Migranti, Alarm Phone: barca dispersa, 6 morti di sete e fame

L'imbarcazione, con a bordo 12 persone, era partita dall'Algeria per raggiungere la Sardegna. L'organizzazione: "I parenti sono disperati. Aiutateli"

Sei migranti sono morti di fame e sete, nel Mar Mediterraneo, a bordo di una barca che le avrebbe dovute portare dal Nord Africa all'Italia. L'annuncio è stato dato da Alarm Phone: "I parenti sono disperati. Dal 13 ottobre non abbiamo smesso di allertare le autorità competenti - ha detto l'organizzazione -. Le persone stanno morendo. Aiutateli". L'imbarcazione era partita il 9 ottobre dall'Algeria per giungere in Sardegna. A bordo della barca c'erano 12 persone.