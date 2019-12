Campagna abbonamenti Lirico Cagliari

E' partita la campagna abbonamenti per la Stagione concertistica 2020 del Teatro Lirico di Cagliari. Il cartellone si apre venerdì 10 gennaio sulle note di Beethoven e Ravel. Per gli abbonati le conferme sono possibili fino a sabato 4 gennaio. Due i turni, A e B. I posti in teatro sono identificati per ordine, platea, prima e seconda loggia e per settore, giallo, rosso e blu. Ai giovani under 30 e agli studenti sono applicate riduzioni del 50% sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. Eventuali modifiche al cartellone saranno indicate nel sito del teatro www.teatroliricodicagliari.it. La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì, giovedì e venerdì anche dalle 16 alle 20, e nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo.