Coltello in auto e rifiuto ad alcol test

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno denunciato un 55enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e rifiuto all'accertamento per guida in stato di ebbrezza.

Durante un controllo di routine alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato l'auto dell'uomo, rinvenendo un coltello a serramanico per il quale il 55enne non è stato in grado di motivarne il porto e una bustina in cellophane contenente dei residui verosimilmente di droga.

I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'automobilista, lo hanno invitato a sottoporsi al test per la verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti ma il 55enne si è rifiutato. Per questo motivo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria.