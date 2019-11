In auto contro un muro, grave un 18enne

Ha perso il contro dell'auto che si è schiantata contro il muro di un negozio. Un 18enne di Quartu, che guidava senza patente, è stato ricoverato con codice rosso all'ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di domenica mattina, in viale Monastir a Cagliari. Il giovane al volante di una Suzuki Swift si stava dirigendo verso via del Fangario quando, per cause non accertate, mentre percorreva una curva ha perso il controllo della vettura che è finita contro il muro di cinta del negozio.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia municipale. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, il 18enne è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita e l'auto non era assicurata.

Data ultima modifica 20 ottobre 2019 ore 20:29