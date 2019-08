Fuoco ad auto e cassonetti, due arresti

Sono stati sorpresi mentre davano fuoco a un cassonetto di rifiuti, dopo averlo avvicinato ad alcune auto che volevano incendiare. Arrestati per danneggiamento a seguito di incendio Lado Sanna, 26 anni e Marco Brancaccio, di 21, entrambi personaggi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati bloccati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari in via Premuda a Cagliari.

I militari dell'Arma hanno intensificato i controlli e gli accertamenti per individuare i responsabili dei numerosi incendi di auto e di cassonetti che avvengono in città e nei centri dell'hinterland. I due avevano poco prima spostato all'interno di un parcheggio condominiale un cassonetto, dandolo subito dopo alle fiamme. Nell'incendio sono state coinvolte e danneggiate anche tre auto parcheggiate, vero obiettivo del raid incendiario. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto.