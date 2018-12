Lite in centro a Cagliari, giovane ferito lievemente

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato medicato in ospedale per una ferita alla mano provocato da una caduta a seguito di una lite. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri notte si trovava in via Mameli di fronte alla Mem, quando avrebbe avuto una discussione con uno straniero non ancora identificato. Forse i due sono venuti anche alle mani, tanto che il 24enne è caduto alo suolo ferendosi lievemente alla mano con dei cocci di bottiglia che si trovavano sul marciapiede. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio.