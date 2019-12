Capitan Tsubasa, canta Cristina D'Avena

Sarà Cristina D'Avena a cantare la sigla di 'Capitan Tsubasa', remake della serie cult 'Holly e Benji', che andrà in onda dal 23 dicembre su Italia 1. Il brano, intitolato 'Tutta d'un fiato (fino al fischio finale)' - edito da Rti e disponibile da venerdì 20 dicembre in tutti gli store digitali - è firmato dalla stessa D'Avena in collaborazione con Jacopo Ettorre, Giordano Cremona e Federico Mercuri.

L'artista, con Mediaset, ha tenuto vivo un catalogo molto particolare per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, infatti, continuano a essere ascoltate, scaricate e amate da diverse generazioni. I 52 episodi che andranno in onda seguono fedelmente il racconto del manga ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi, che vede protagonisti i piccoli calciatori Holly e Benji. Una curiosità: in uno degli episodi di questa nuova edizione, ci sarà, in versione fumetto, Yuto Nagamoto, il calciatore giapponese, ex Inter, oggi in forza al Galatasaray.



